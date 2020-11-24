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Вторник, 24 ноября 2020, 17:53 мск

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Мэрия Москвы сообщила о росте тарифов ЖКХ в 2021 году

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

В Москве с 1 января будут проиндексированы тарифы на услуги ЖКХ. Такое решение сегодня принял столичный градоначальник Сергей Собянин.

Предполагается, что будет увеличена ставка за пользование жилым помещением для нанимателей государственного жилищного фонда на 3,5%, а ставка платы за содержание жилого помещения – на 4,6%. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт повысят на 3,5 %.

При этом в мэрии заверили, что совокупный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги с января 2021 года будет ниже ожидаемого уровня инфляции и составит 3,5%.

Отмечается, что решение об индексации тарифов на водоснабжение, отопление, электроснабжение и другие услуги – будет принято позднее и вступит в силу не ранее 1 июля 2021 года.

Как сообщал «Новый День», ранее эксперты предупредили, что в 2021 году в России из-за коронавирусного кризиса традиционный рост цен на ЖКХ и продукты окажется больше, чем в прежние годы. Кроме этого, по оценке аналитиков, из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры вырастут цены на импортную бытовую технику, электронику, гаджеты, одежду, обувь, аксессуары, косметику, парфюмерию.

Москва, Александра Быстрицкая

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Метки / Тарифы ЖКХ

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