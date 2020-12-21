В Нововоронеже убрали памятник Аленке, шокировавший людей своим внешним видом (ФОТО)

В городе Нововоронеже демонтировали памятник Аленке, который был открыт три дня и успел напугать местных жителей своим внешним видом.

Судьбу металлического арт-объекта решили в понедельник, 21 декабря, на совещании в городской администрации, сообщила замглавы городской администрации Светлана Тулинова. По ее словам, Аленку будут хранить на складе муниципального предприятия, сообщает РИА «Новости».

В мэрии также сообщили, что проект был разработан воронежским художником и обошелся в 1 млн рублей, однако бюджетные средства в создании и установке памятника не использовались.

Позже стало известно, что постапокалиптической Аленке, как ее прозвали интернет-пользователи, нашли нового хозяина. Забрать арт-объект захотел директор местного «Спортцентра» Сергей Акатов. Он решил переименовать Аленку в Варвару и сделать ее покровительницей от внезапной и насильственной смерти, сообщил инициатор установки памятника Борис Смольянинов в комментарии изданию «Подъем».

Напомним, что выкованную из металла скульптуру Аленки торжественно открыли 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого теперь находится город Нововоронеж.

По легенде, Аленка пришла на Дон из-под города Лебедяни, чтобы найти земли для переселения. Она обнаружила красивое место у ручья, где и было основано село. Девушку впоследствии убил разбойник, а село и ручей назвали Аленовкой.

Отметим, что местным жителям не понравился арт-объект. В комментариях к сообщению в соцсетях об открытии памятника они назвали арт-объект «жутью жуткой», «чертовщиной» и призвали горадминистрацию убрать скульптуру и не «позорить город этим уродством». Впрочем, нашлись и защитники Аленки, которые понадеялись на толпы туристов, которые приедут в город, чтобы посмотреть скандальную скульптуру.

Воронеж, Наталья Петрова

Воронеж. Другие новости 21.12.20

В уральском небе сегодня редкое астрономическое событие – сближение Юпитера и Сатурна. / В Петербурге сделали 31 декабря выходным днем. / Прокурор потребовала 10 лет строгого режима для «тагильского стрелка». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»