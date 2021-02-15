Скандальный памятник Аленке в Нововоронеже продали за 2,6 млн рублей

Памятник Аленке, ставший известным благодаря своему шокирующему виду, ушел с молотка за 2,6 млн рублей. Об этом сообщается в материалах электронных торгов Российского аукционного дома (РАД).

Покупатель неоднозначного арт-объекта не называется. Заявки на участие в аукционе принимались с 11 по 14 февраля. Известно, что в торгах принимали участие четыре претендента. Стоимость стартовала от 1 млн рублей.

Напомним, что выкованную из металла скульптуру Аленки торжественно открыли 18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка, на месте которого теперь находится город Нововоронеж. Спустя три дня объект было решено демонтировать.

Дело в том, что местным жителям памятник не понравился. В комментариях к сообщению в соцсетях об открытии они назвали арт-объект «жутью жуткой», «чертовщиной» и призвали горадминистрацию убрать скульптуру и не «позорить город этим уродством».

Воронеж, Зоя Осколкова

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