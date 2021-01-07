В Москву придут аномальные морозы – впервые за последние три года

В Европейскую часть России в начале следующей недели придет арктическое вторжение. В столичном регионе под влиянием антициклона задуют ледяные северо-восточные ветры и ударят морозы, сообщает центр погоды «Фобос».

В ночь на понедельник, 11 января, резко похолодает до минус 15-20 градусов, местами термометры опустятся до минус 20-25 градусов, а днем ожидается минус 11-16 градусов. Это на 10 градусов ниже нормы в середине зимы, отмечают синоптики.

Следующая ночь будет такой же холодной – минус 19-24 градуса, местами – минус 27 градусов, а днем ожидается до минус 13-18 градусов.

Как указывают метеорологи, таких морозов в московском регионе и в Центральной России в целом не было с 2018 года.

На Волге, в Предуралье и на Урале, а также на Крайнем Севере в понедельник днем температура не поднимется выше минус 15 градусов. Чуть теплее будет в Черноземье и на Северо-Западе. Плюсовая температура сохранится только в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Крыму и в республиках Северного Кавказа, но апрельского тепла здесь уже не будет.

В ближайшие три дня в российской столице температура вернется в свое климатическое русло: ночами воздух станет остывать до минус 7-12 градусов, а днем не выше минус 5-10 градусов. При этом пойдет снег, благодаря чему снежный покров подрастет с 21 до 27 см.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.01.21

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