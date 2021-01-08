В европейской части России ожидается резкое похолоданине

Первая в новом году рабочая неделя в европейской части России начнется с резкого похолодания. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он предупредил, что температура воздуха значительно снизится 11 января на территории всей европейской части страны. «Ночью минус 11-16 градусов, днем минус 8-13 градусов», – приводит его слова РИА «Новости».

Роман Вильфанд отметил, что сейчас температура воздуха в европейской части страны выше нормы, что комфортно для отдыха. По его словам, она сохранится до конца каникул, а в пятницу, 8 января, будет даже небольшое потепление. Так, в столице воздух прогреется до минус 2-4 градусов, а по Московской области минимум до минус 6.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в регионе выпадет 2-4 см снега.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 08.01.21

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