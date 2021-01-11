В России все сигареты хотят сделать самозатухающими

В России разрабатываются новые требования к сигаретам. В частности, табачные изделия хотят сделать самозатухающими. Об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Над новым стандартом трудятся МЧС совместно с Минздравом, пишет ТАСС. Еникеев выразил надежду, что новые правила будут утверждены уже через два года.

МЧС предлагает применить практику самозатухающих сигарет, которая распространена в европейских странах. Производителям нужно изменить технологию изготовления, а именно, добавить в сигаретную бумагу приспособление в форме кольца. Если не сделать затяжку, такая сигарета затухает.

Еникеев уточнил, что нововведение сведет на нет курение, как причину пожаров. Чаще всего возгорание происходит при падении сигареты на постель или мягкую мебель. Температура в зоне соприкосновения с поверхностью достигает 450 градусов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.01.21

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