Обращение к нотариусам, взыскание долгов: в России расширяют онлайн-услуги для граждан

Глава правительства России Михаил Мишустин анонсировал расширение списка услуг для граждан, которые можно получить в электронной форме. По его словам, на портале госуслуг будут доступны еще более 20 наиболее востребованных сервисов, за которыми раньше люди могли обратиться в различные инстанции только очно. Об этом руководитель кабмин заявил на совещании с вице-премьерами.

В частности, теперь жители России смогут взаимодействовать с нотариусом дистанционно. Речь идет о подаче заявления об открытии наследства, получении выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества, заверении перевода. Кроме того, люди смогут через сайт госуслуг передать нотариусу на хранение электронные документы и удостоверить их подлинность.

Кроме того, сообщил Мишустин, электронная форма теперь предусмотрена и для ряда других услуг, сообщает пресс-служба кабмина. Так, дистанционно можно будет обратиться к уполномоченному по правам потребителей финансовых услуг с заявлением о взыскании денег или имущества с организаций-должников. Специалисты сферы строительства смогут через портал госуслуг подать заявление о включении их в соответствующий национальный реестр. В свою очередь, волонтерам облегчат получение сведений об опыте своей работы. Помимо этого, через госуслуги они смогут узнать о мероприятиях, где требуются добровольцы.

«Всё это облегчит и ускорит получение услуг, в которых граждане нуждаются очень часто, избавит людей от лишних хлопот и потери времени», – заключил глава правительства.

Мишустин на совещании также сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых. «Первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5%. По новым правилам ее максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России, увеличенную на 2,75%. Таким образом, сейчас льготные кредиты будут выдаваться под 7% годовых», – отметил премер.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.01.21

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