Вильфанд предупредил об экстремальных морозах в европейской части России

В несколько российских регионов придет аномально морозная погода. Экстремальное похолодание будет вызвано нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской части России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Этот процесс уже начался. Температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы», – приводит слова Вильфанда РИА «Новости». Он отметил, что москвичам стоит ожидать 25-градусные морозы уже в середине недели, а на потепление не стоит рассчитывать вплоть до 17 января.

Роман Вильфанд пояснил, что на прогностических картах отрицательная температура воздуха закрашивается иссиня-черным цветом. Чем сильнее аномалии, тем гуще цвет. «Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», – пошутил Вильфанд.

На юге Западной Сибири сейчас установилась очень морозная погода. Воздух остыл до минус 35-40 градусов, что на 15-16 градусов ниже минимальных значений. «В 21 веке нечто похожее было, пожалуй, лишь в 2006-м году», – отметил метеоролог.

Готовиться к непогоде стоит и жителям юга европейской части России. Обойдется без лютых морозов, однако в регион придут сильные снегопады с ураганным ветром.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.01.21

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