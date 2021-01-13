Четверть россиян собираются праздновать старый новый год

Старый новый год собирается отметить каждый четвертый россиянин. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

В исследовании приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны, проживающие в 398 населенных пунктах во всех округах России.

Отметить старый новый год хотят 26% респондентов. При этом традиция, по всей видимости, уходит в прошлое: за девять лет число празднующих этот день снизилось в 1,7 раза – с 46% в 2012 году.

Больше всего тех, кто будет праздновать, – среди россиян старше 45 лет (32%). Наиболее приемлемый формат праздника – чаепитие в семейном кругу. 59% респондентов не собираются отмечать старый новый год.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.01.21

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