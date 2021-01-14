Член Общественной палаты предложил ограничить запуск фейерверков

Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев выступил с предложение на практически полны запрет использования гражданами пиротехники. Он считает, что для этого следует отвести только 5 дней в году. Он направил обращение с данным предложением главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

По мнению общественника, фейерверки зачастую запускают на протяжении всех новогодних каникул, что доставляет беспокойство отдыхающим гражданам. «В целях защиты прав граждан на тишину и отдых прошу Вас рассмотреть целесообразность ограничения использования любительской пиротехники в России пятью днями в году: 31 декабря – 1 января (наступление Нового года), 9 мая (День Победы), 12 июня (День России), 4 ноября (День народного единства)», – пишет Хамзаев.

По мнению наблюдателей, если ограничения будут приняты, проконтролировать запуск фейерверков и наказать виновных будет практически невозможно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.01.21

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