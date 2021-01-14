Московские школьники возвращаются к очной учебе – указ Собянина

Власти Москвы отменили дистанционное обучение для школьников с 18 января. Транспортные карты учащихся будут разблокированы. Соответствующий указл подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«С понедельника, 18 января учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме. Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте», – написал градоначальник в своем блоге.

Все остальные ограничения продлены на неделю. Вузы, колледжи, спортивные школы, учреждения дополнительного образования будут работать в дистанционном режиме или находиться на каникулах до 21 января.

Столичные власти рассмотрят дальнейшее смягчение ограничительных мер по коронавирусу, если «не произойдет ухудшения, и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер», отметил Собянин.

По оценке градоначальника, эпидситуация в Москве остается неопределенной. «С одной стороны, новогодняя пауза остановила рост заболеваемости. <…> Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло», – сообщил Собянин, отметив, что в больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек – столько же, сколько и накануне новогодних праздников.

В связи с этим мэр столицы призвал москвичей не откладывать решение о вакцинации. «Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», – заявил Собянин.

Напомним, с 19 октября прошлого года московские школы были частично переведены на дистанционное обучение. На очном обучении остались ученики 1-5 классов, остальных перевели на «удаленку».

Москва, Наталья Петрова

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