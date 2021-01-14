Мошенники придумали новую схему обмана пользователей популярной соцсети

Специалисты Роскачества обнаружили новую схему мошенничества, которая помогает злоумышленникам получать доступ к личным данным пользователей социальной сети «ВКонтакте». Люди сами отдают свою страничку в руки аферистам.

Мошенники отправляют пользователю соцсети уведомление вида «Архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX». Сообщение может прийти на почту, в виде пуш или личного сообщения. В качестве почты указывается не принадлежащий пользователю ящик.

Для того, чтобы отменить передачу архива или сменить пароль, предлагается перейти по ссылке. Однако это фишинговая ссылка, хотя и дизайн страницы очень похож на настоящий сайт соцсети. Далее пользователь вводит свой пароль в форме фейкового сайта и отдает свой аккаунт прямо в руки хакеру.

В результате злоумышленники получают доступ к странице, личной переписке, документам, истории платежей и списку использованных банковских карт. Этими данным мошенники могут воспользоваться различными способами, но итог один – это может очень дорого обойтись жертве.

Представитель соцсети «ВКонтакте» прокомментировал данный способ мошенничества. «Злоумышленники могут создавать фишинговые сайты и присылать спам-письма, маскируясь под популярные ресурсы. При этом, конечно, никто не взламывает наши серверы, не получает доступ к базам данных. Люди сами неумышленно отдают свои профили мошенникам, доверчиво переходя по непроверенным ссылкам», – сказал директор по защите приватности пользователей Александр Швец. По его словам, скачать персональный архив с данными профиля без подтверждения с привязанного к аккаунту устройства нельзя, а уникальную ссылку для скачивания невозможно открыть из другого профиля.

Москва, Зоя Осколкова

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