Доля готовых вакцинироваться россиян с осени выросла в полтора раза

К вакцинации от коронавируса однозначно готовы 16% жителей России. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob, проведенного 13-14 января среди 1600 респондентов по всей стране. Согласно данным исследования, в конце декабря этот показатель составлял 13%. Стоит отметить, что в марте-апреле вакцинироваться были готовы 28% опрошенных, летом о желании привиться заявляли 12-17% респондентов, осенью – 10%, в начале декабря этот показатель достиг минимума в 9%.

Еще 24% опрошенных в январе скорее готовы сделать прививку, в прошлом месяце таковых насчитывалось 19-21%.

Согласно данным опроса, доля респондентов, которые однозначно не желают прививаться, сократилась с 42% до 40%. В январе каждый пятый (20%) скорее не хочет проходить вакцинацию, тогда как в конце декабря такую позицию обозначили 26% участников опроса.

Противники прививок от коронавируса заявляют о недоверии к вакцине, нехватке информации о результатах испытаний, противопоказаниях и побочных эффектах, указывают авторы опроса. Также не хотят прививаться люди с тяжелыми хроническими заболеваниями. Часть респондентов ждет, когда в оборот поступят другие российские и иностранные вакцины. В то же время переболевшие Covid-19 признаются, что не понимают, насколько хватит их иммунитета и насколько целесообразно им вакцинироваться.

Мужчин, однозначно и скорее готовых к вакцинации, значительно больше, чем женщин: 48 и 30% соответственно. Граждане старше 45 лет соглашаются привиться чаще молодых респондентов (46%).

При выборе препарата для вакцинации 21% участников опроса отдал бы предпочтение «Спутнику V» центра имени Гамалеи, 10% – «ЭпиВакКороне» новосибирского центра «Вектор». Для 29% опрошенных вакцина не важна.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 15.01.21

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