В Москве вновь расширили список категорий для вакцинации от Covid-19

В Москве со вторника, 19 января, привиться от коронавируса смогут индивидуальные предприниматели и их работников, а также самозанятые граждане. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин в своем блоге.

Пункты вакцинации работают ежедневно без выходных. Запись открыта на сайте mos.ru.

Напомним, что с 13 января вакцину от Covid-19 в столице могут получить работники IT-сферы и сферы связи, недвижимости и туризма, работающие в сферах научных исследований и разработок, а также сотрудники частных социальных служб. При этом для вакцинации больше не нужна справка с работы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.01.21

Суточная выявляемость COVID-19 в Челябинской области снова превысила 300 человек. / Жуткий пожар в Екатеринбурге, экстремальные морозы и первые претенденты на пост главы города: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / В Екатеринбурге закрывается главный ледовый городок. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»