Онищенко выступил за включение вакцинации в трудовой договор: «Это нормально»

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поддержал идею включить в трудовой договор пункт о вакцинации для тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей.

«Это нормальный трудовой процесс. Мы всегда вакцинировали людей, которые работают с туберкулезом, например», – объяснил Онищенко в интервью «Вечерней Москве». Депутат отметил, что такие прививки долгое время являлись обязательными для животноводов, которые работают с крупным рогатым скотом. Кроме того, вакцинация обязательна и для лесников.

Онищенко при этом подчеркнул, что более широкие возможности для вакцинации могут дать договоры медицинского страхования.

Ранее доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов предложил ввести в России обязательную вакцинацию для представителей контактных профессий. В качестве пример он привел вакцинацию от гриппа, отметив, что к этой вакцине в контрактах чаще всего обязывают врачей и учителей, сообщало РИА «Новости».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.01.21

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