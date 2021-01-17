Умер болевший Covid-19 герой СССР и депутат Госдумы Николай Антошкин

Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник в отставке Николай Антошкин скончался в воскресенье, 17 января. Об этом сообщил глава аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

Николаю Антошкину было 78 лет. В начале января он был госпитализирован с коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Военный летчик и разведчик, бывший заместитель главкома Военно-воздушных сил России в 1986 году участвовал в ликвидации аварии Чернобыльской АЭС. Антошкин сам совершал полеты над разрушенным реактором атомной станции, получил большую дозу облучения, отмечает «МК».

О дате и месте похорон пока не сообщается.

Москва, Наталья Петрова

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