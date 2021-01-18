СКР предложил ужесточить уголовную ответственность для физических лиц

Следственный комитет России выступил за ужесточение уголовной ответственности для физлиц. Об этом сообщила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко в интервью «Известиям».

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать – если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений – всего два года. Даже при сумме ущерба свыше 45 млн рублей ИП легко может избежать наказания уже через 24 месяца. Поэтому предлагаем уравнять ответственность за уход от налогов», – отметила Леоненко изданию.

Помимо этого СКР считает необходимым обязать Федеральную налоговую службу (ФНС) предоставлять материалы о должниках и преступных схемах следователям непосредственно после вскрытия такой схемы и определения размера ущерба. Сейчас налоговики направляют материалы в случае, если должник не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. «Именно за эти 60 дней может быть уничтожена документация, выведено имущество», – добавила Леоненко.

Москва, Иван Гридин

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