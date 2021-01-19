Мошенники используют СНИЛС для махинаций с пенсиями россиян

Мошенники нацелились на пенсии россиян. Злоумышленники узнают номер СНИЛС и переводят накопления в негосударственные пенсионные фонды, чтобы получит вознаграждение. Об этом рассказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«Узнав номер СНИЛС, обычный нечистоплотный агент НПФ может перевести вашу пенсию в другой фонд и получить агентское вознаграждение от 2 до 5 тысяч рублей. Поэтому не нужно сообщать эти данные никому, кем бы он ни представлялся», – цитирует эксперта «Прайм».

Мошенники используют разные предлоги, чтобы узнать номер СНИЛС. Например, они заявляют, что гражданин может претендовать на средства от государства и нужно написать заявление. Часто злоумышленники погоняют человека, запугивая тем, что тот потеряет деньги, и нужно действовать как можно быстрее.

Сигал рекомендует не передавать личные данные третьим лицам. При оформлении документов пользоваться услугами проверенных организаций, у которых есть соответствующие лицензии. «У сотрудника стоит попросить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий его работу в фонде или другой организации», – советует эксперт. Также важно никогда не подписывать документы, не прочитав их полностью и не получив разъяснения по непонятным пунктам.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.01.21

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