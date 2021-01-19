В европейской части России ожидаются ледяные дожди

Холода на Русской равнине позади – с сегодняшнего дня начнется потепление. Ближайшей ночью 20-градусные морозы сохранятся лишь в нескольких изолированных зонах в Предуралье, Поволжье и на западе Черноземья, а в большинстве регионов холодная аномалия существенно сократится. Так, в средней полосе преобладающая минимальная температура составит -15...-20 градусов, сообщают «Метеовести».

Постепенно волна тепла будет смещаться с территории Восточной Европы на восток. В итоге, в западных регионах России уже в четверг вероятны оттепели. А к выходным тепло захватит всё вплоть до берегов Волги. Такие вторжения никогда не проходят без резкого ухудшения погодных условий.

Осадки на Русской равнине усилятся в четверг, 21 января. Облачная гряда атмосферного фронта протянется от Кольского полуострова до побережья Чёрного моря. Высока вероятность ледяных дождей. В четверг они ожидаются на территории Брянской, Смоленской и Псковской областей, а к пятнице доберутся и до Москвы.

В Петрозаводске сегодня-завтра температура будет немного выше нормы: после полудня -6...-8 градусов, а во второй половине недели она понизится до -11...-13 градусов.

В Москве сегодня-завтра местами небольшой снег, -11...-13 градусов, что почти на 6 градусов ниже нормы. А с четверга вместе со снегопадами придёт потепление. К концу недели воздух в столице прогреется до +2 градусов, не исключены замерзающие осадки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.01.21

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