Роскачество выявило нарушения в воде каждой четвертой торговой марки

Роскачество завершило проверку упакованной питьевой воды обнаружив признаки фальсификата у более чем четверти проверенных образцов. Об этом сообщает организация. Экспертов интересовало качество питьевой природной и обработанной, минеральной столовой, лечебной и лечебно-столовой воды – всего 206 торговых марок (ТМ) девяти стран производства (194 ТМ из них произведены в России).

Вода была закуплена в семи федеральных округах и исследована по показателям качества, химической безопасности и фальсификации (ее признаки определялись с учетом достоверности/недостоверности информации в маркировке). «У 59 ТМ выявлены признаки фальсифицированной продукции», – отмечается в сообщении.

Кроме того, выяснилось, что шесть торговых марок не соответствуют действующему техническому регламенту ЕАЭС, из которых одна также имеет признаки фальсификации. Также у половины исследованных товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение (даже без прямого умысла производителя). Например, указание на натуральность, экологические характеристики, визуализация образов (горы, леса, родники и т.д.) или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды (обозначения «источник» на упаковке и др.).

Стоит отметить, что в питьевой воде «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая» выявлены несоответствия техрегламенту по сумме нитратов и нитритов, у ТМ Aquanika («Aqanika kids») – по нитратам. Как пояснили в Роскачестве, превышение нитритов и нитратов свидетельствует о проблемах в водоподготовке (техногенное загрязнение или естественный фон скважины).

В питьевой воде «Ахун» обнаружен остаточный хлор, при этом на этикетке красуется надпись «Вода, рожденная в национальном Сочинском парке». «Если выявлен хлор остаточный свободный, это косвенно указывает на обработку воды хлором», – пояснили в Роскачестве. Согласно техническому регламенту ЕАЭС, для природной и детской воды такая обработка запрещена. Для обработанной бутилированной питьевой воды содержание хлора не должно превышать предельно допустимого уровня, добавили эксперты.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.01.21

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