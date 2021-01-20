В России ожидается нашествие устойчивых к ядам тараканов

Роспотребнадзор предупредил россиян о первой волне активизации тараканов. Ситуация осложняется тем, что насекомые стали устойчивы ко многим видам инсектицидов. Об этом сообщает радио Sputnik.

В году два пика роста числа тараканов, первый из них приходятся на февраль, рассказала завлабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева. Периодичность появления в домах насекомых обусловлена циклом размножения.

«Тараканам нужны места, где есть вода, чтобы отложить яйца. Среднее время развития таких яиц ‒ примерно три месяца в зависимости от температуры. Очередное нашествие тараканов в многоквартирные дома и их массовое разведение приходится на февраль. Это первый пик в году, а второй будет летом», – отметила специалист Роспотребнадзора.

Чаще всего тараканы появляются на кухне и в ванной комнате. Защитить помещения помогут сеточки на вентиляционных отверстиях, которые перекроют основные пути проникновения насекомых.

«К сожалению, у нас сейчас вопрос номер один – это формирование популяции тараканов, устойчивых или резистентных к основным инсектицидам, вроде пиретроида. Как правило, служба дезинфекции работает с помощью распыления пиретроида. Результаты от этого не очень хорошие», – пояснила Рославцева. Специалист советует применять обычные пищевые приманки, к которым у популяции тараканов пока что нет высокой резистентности.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 20.01.21

В год голосования за кандидатов в Госдуму избирателей на Урале стало меньше на тысячи. / В Киеве набросились на ОБСЕ за «стремление угодить России». / На Украине подсчитали финансовые потери в случае запуска «Северного потока – 2». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»