В России хотят уменьшить размеры провозимого в самолете багажа

В Минтранс поступило предложение об уменьшении размеров провозимого авиапассажирами багажа. С такой инициативой выступил «Аэрофлот». Авиакомпания выступает за изменение Федеральных авиационных правил (ФАП) и сокращение размеров багажа с 203 до 158 см по сумме трех измерений.

В Министерстве транспорта подтвердили факт обсуждения изменений правил провоза багажа, пишут «Известия». Минтранс направил инициативу на рассмотрение в Росавиацию, которая обсудила ее на совместном с перевозчиком совещании. По итогам встречи федеральное агентство направило в Минтранс письмо, в котором указало на социально-негативные риски нововведения.

Из-за пандемии в 2020 году пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 46% до 69,2 млн человек. По оценке рейтингового агентства НКР, выручка перевозчиков могла снизиться на 350-400 млрд рублей. Авиакомпании ищут возможности нарастить прибыль. Одно из них – сокращение габаритов багажа.

В настоящее время, согласно ФАП, предельные размеры багажа не должны превышать 203 см по сумме трех измерений. Если чемодан оказался больше, пассажир должен доплатить за негабаритный груз. По словам представителей рынка, самые продаваемые чемоданы в России имеют размеры 159 см по сумме трех измерений, на них приходится больше половины продаж, а 40% – это чемоданы меньшего размера – 149 см.

В Общероссийском объединении пассажиров заявили, что россияне крайне негативно отнесутся к нововведению. Новые правила приведут к большему количеству конфликтных ситуаций для пассажиров, отметил председатель объединения Илья Зотов. По его словам, подобные решения ухудшают качество предоставляемых услуг.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.01.21

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