Большинство россиян сталкивались с недобросовестными работодателями

В России большинство работающих граждан сталкивались с недобросовестными работодателями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру» и «СберСтрахование».

89% респондентов заявили, что встречали на своем карьерном пути работодателей, которые плохо относились к сотрудникам. 60% участников опроса жаловались на пренебрежительное отношение. 35% сталкивались с задержкой зарплаты. 28% рассказали о злоупотреблении полномочиями со стороны начальства. Каждый четвертый заявил о невыполнении работодателями своих обязанностей.

Каждый пятый россиянин пожаловался на звонки от руководителей в нерабочее время и в период отпуска. 18% обвинили начальство в регулярных задержках на рабочем месте. 11% посетовали на невозможность добиться повышения.

В опросе приняли участие 3,1 тысячи совершеннолетних граждан, проживающие во всех регионах России.

Москва, Зоя Осколкова

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