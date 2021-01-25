ЕСПЧ признал длительное применение наручников пыткой

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес постановление, согласно которому продолжительное содержание заключенных, осужденных к пожизненным срокам, в наручниках нарушает их права и фактически является пыткой. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Поводом для такого решения стало рассмотрение дела «Шлыков и другие против России». Приговоренные в России к пожизненному заключению Владислав Шлыков, Александр Керекеши, Алексей Пулянин и Антон Коростелев подали жалобы на ФСИН. По их словам, сотрудники исправительного учреждения заковывали их в наручники каждый раз, когда те покидали камеры.

Осужденные утверждают, что их заковывали в наручники, когда выводили на прогулку, в душ, на встречу с адвокатами, следователями, при обыске камер. Согласно российскому законодательству, постоянное применение наручников ко всем осужденным на пожизненные сроки не предусматривается.

Однако сотрудники ФСИН могут надеть наручники на опасных заключенных, однако такой статус должна выносить спецкомиссия, а решение регулярно пересматриваться.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.01.21

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