Социологи выяснили, сколько денег нужно жителям России для счастья

В среднем жителю России для счастья нужно 166 тыс. рублей в месяц, свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob. В апреле прошлого года россияне называли сумму в 155 тыс. рублей.

Согласно данным исследования, мужчинам необходимо почти на треть больше денег для счастья, чем женщинам, – 187 тыс. и 146 тыс. рублей соответственно. Чем старше респонденты, тем больше их денежные запросы: 135 тыс. у молодежи до 24 лет и 190 тыс. руб. у граждан старше 45 лет. При этом запросы участников опроса с зарплатой от 80 тыс. рублей вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей: 242 тыс. и 121 тыс. рублей соответственно.

Лидеры рейтинга – жители Москвы, они готовы довольствоваться 220 тыс. рублей, отмечают авторы опросы. Далее идут Владивосток (200 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону – 190 тыс. рублей. В топ-5 городов также вошли Санкт-Петербург, где горожанам для счастья нужно 176 тыс. рублей, и Челябинск – 175 тыс. рублей.

У жителей Оренбурга оказались самые скромные запросы – 124 тыс. рублей. В аутсайдеры также попали Киров (132 тыс. рублей) и Пенза (136 тыс. рублей).

Опрос проводился 10-22 января в 437 населенных пунктах во всех федеральных округах страны.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 25.01.21

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