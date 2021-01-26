Россия открыла границу для граждан четырех стран

Россиян разрешила въезд гражданам Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщили в пресс-службе правительства граждане этих четырех государств и обладатели вида на жительство могут попасть в Россию на самолете, россияне также могут улететь в любую из этих стран.

Ранее оперативный штаб разрешил открыть авиасообщение с указанными государствами с 27 января. В Хельсинки будут дважды в неделю летать самолеты из Москвы и Петербурга. Перелеты в Ханой и Дели из российской столицы также состоятся два раза в неделю, в Доху – три раза.

В то же время перечисленные страны сохраняют собственные ограничения на въезд, поэтому поездки с туристическими целями пока невозможны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.01.21

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