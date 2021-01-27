Больше половины работников отказались от электронных трудовых книжек

Более половины (54%) российских работников отказались переходить на электронные трудовые книжки, сообщает РБК со ссылкой на исследование HeadHunter.

80% участников опроса рассказали, что работодатель предлагал им перевести трудовую книжку в электронный формат, 15% сообщили, что такого предложения не было.

Большинство из тех, кто перевел трудовую книжку в электронный формат, работают в сфере продаж, IT и (по 57%), ниже всего – среди менеджеров по подбору персонала и бухгалтеров (23 и 31% соответственно).

Главной причиной перехода на электронную трудовую книжку соискатели называют минимизацию бумажной волокиты (57%), облегченный доступ к данным трудовой книжки (52%) и минимизацию риска потери документа (38%).

Онлайн-опрос о поддержке инициативы перехода на электронные трудовые книжки проводился с 14 по 20 января 2021 года среди 3350 соискателей по всей России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.01.21

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