В России ввели новые правила выдачи и замены паспорта

В России вступил в силу новый административный регламент МВД по выдаче и замене паспортов, который запрещает ретушировать фотографии для документа. Новые правила вводят запрет даже на минимальную обработку снимка.

«Не допускается представление фотографии гражданина с отредактированным изображением с целью улучшения внешнего вида изображаемого лица или его художественной обработки», – говорится в документе, который цитирует «Российская газета». В регламенте подчеркивается, что «на изображении должны быть достоверно отображены все особенности лица фотографируемого».

Нововведения также запрещают использование цветных контактных линз при фотографировании для получения паспорта. При этом допускаются снимки в очках, но без тонированных стекол. Кроме того, оправа не должна закрывать глаза.

Также запрещается фотографироваться в форменной одежде. Кроме того, под запрет попали снимки в верхней одежде и в шарфах, закрывающих часть подбородка.

Головной убор допускается только по религиозным убеждениям, но при условии, что он не скрывает овал лица.

При этом, согласно документу, фото в паспорте должно «соответствовать возрасту гражданина на день подачи заявления». Снимок может быть черно-белым или цветным.

Регламент также содержит нововведения для граждан, оформляющих паспорт через сайт госуслуг. Теперь можно оформить временное удостоверение личности на период изготовления паспорта. Кроме того, у граждан появилась возможность приостановить процедуру оформления паспорта на срок не более 30 календарных дней в случае неявки в подразделение по вопросам миграции в течение трех календарных дней после приглашения на прием.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.01.21

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