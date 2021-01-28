В Росгвардии ответили на информацию о рекомендации закрыть оружейные магазины

В пресс-службе Росгвардии опровергли информацию СМИ о том, что силовое ведомство направило в оружейные магазины Москвы рекомендации закрыться в ближайшие выходные.

«Росгвардия никаких рекомендаций в оружейные магазины не направляла», – заявили в пресс-службе (цитата по РИА «Новости»).

Ранее сегодня телеграм-канал Baza сообщил, что Росгвардия разослала в столичные оружейные магазины распоряжение закрыться в предстоящие субботу и воскресенье. Издание предположило, что это связано с намеченными на 31 января несанкционированными акциями протеста в защиту Навального.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 28.01.21

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