В Москве закроют все оружейные магазины в ближайшие выходные

В Москве в предстоящие выходные будут закрыты все оружейные магазины. Такое распоряжение отправила Росгвардия по всем специализированным торговым точкам, сообщает телеграм-канал Baza.

«По всей видимости, это связано с намечающимися в Москве несанкционированными акциями», – отмечается в публикации.

Информации о закрытии оружейных магазинов подтвердили в компании Air-gun, торгующей пневматическим оружием, и в столичном магазине «Кольчуга».

Распоряжение Росгвардии пока будет действовать только в ближайшие субботу и воскресенье.

Напомним, что в минувшую субботу, 23 января, в десятках российских городов прошли несогласованные акции протеста в защиту арестованного блогера Алексея Навального. По итогам протестов были задержаны более 4 тыс. человек. Соратники Навального анонсировали новые несанкционированные акции протеста в воскресенье, 31 января.

Москва, Наталья Петрова

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