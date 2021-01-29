Вузы возвращаются к очному обучению с 8 февраля – приказ главы Минобрнауки РФ

Вузы, подведомственные Минобрнауки России, с 8 февраля могут вернуться к очному обучению с учетом ситуации с коронавирусом в регионе. Соответствующий приказ подписал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Документ вступает в силу 7 февраля. Новый семестр в вузах начинается 8 февраля.

«Документ предписывает руководителям вузов, подведомственных Минобрнауки России, организовать возвращение к обучению в традиционном формате с учетом мнения студенческих советов и по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, а также особенностей распространения коронавирусной инфекции в конкретном регионе», – говорится в сообщении пресс-службы Минобрнауки. Остальным учебным заведениям высшего образования рекомендовано поступить аналогичным образом.

В ведомстве добавили, что в учебных заведениях должны соблюдаться профилактические меры: масочный режим, социальная дистанция, обработка рук антисептиками, контроль температуры, проветривание помещений.

«В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, согласно приказу, вузы должны быть готовы возобновить ограничительные меры, связанные с организацией учебного процесса», – отметили в Минобрнауки.

Ранее МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, РГГУ и МГИМО сообщили о возобновлении очного обучения с 8 февраля.

Москва, Наталья Петрова

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