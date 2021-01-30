В Москве перекрывают улицы, закрывают магазины и общепит

31 января в центре Москвы будет закрыт ряд улиц для машин и пешеходов, ограничена работа метро, предприятий торговли и общепита.

«В связи с поступающими из средств массовой информации и сети интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января в центральной части Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов.

Кроме этого, с 08:00 часов на вход и выход будут закрыты станции московского метрополитена: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город», – сообщили в главке московской полиции.

Мосгортранс сообщил об изменении 24 маршрутов автобусов и электробуcов.

Кроме того, будут закрыты торговые центры, кафе и рестораны, расположенные на территории, попавшей под ограничение движения.

Не будут работать парковки на улицах Моховая, Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные.

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения.

Полиция и прокуратура предупреждают об ответственности – вплоть до уголовной – за призывы и участие в несанкционированных митингах.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 30.01.21

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