Синоптики спрогнозировали приход весны в центральную часть России

В центральных районах России ожидается потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня в округ придет южный циклон, а столица окажется практически в его центре. В южной части округа ожидается оттепель до 3 градусов тепла и обильные осадки, в том числе в виде мокрого снега. А 1 февраля возможны новые заморозки.

По словам специалиста, подобные капризы погоды нельзя расценивать как приближение весны: ее в центральных регионах России нужно ждать через пару месяцев.

С метеорологический точки зрения весна означает переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных значений, отметил Леус. И случится это в последних числах марта.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 31.01.21

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