Более половины москвичей, работающих удаленно, не хотят возвращаться в офисы

Больше половины сотрудников московских офисов, переведенных на удаленку из-за пандемии, хотели бы остаться на дистанционной работе навсегда. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Согласно данным исследования, по состоянию на конец января в 32% столичных компаний на удаленке трудится более 30% персонала, в 46% организаций количество дистанционных сотрудников колеблется от менее 5% до 30%. При этом в 17% компаний заявили, что у них нет удаленных сотрудников.

Среди жителей российской столицы, переведенных на удаленку в пандемию, лишь 30% хотят вновь ходить на работу, 52% мечтают остаться на дистанционке. Примечательно, женщины чаще мужчин хотят продолжать работать в удаленном режиме: 56% против 47%. Затруднились с ответом 18% респондентов.

Опрос проводился 27-31 января среди представители 500 московских компаний и 500 сотрудников.

Как сообщал «Новый День», с 27 января в Москве перестало быть обязательным требование о переводе 30% персонала на удаленку, теперь оно носит рекомендательный характер.

Согласно недавнему опросу, 32% столичных работодателей оставят работать дистанционно всех удаленных сотрудников, еще 34% вернут в офисы лишь часть работников.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.02.21

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