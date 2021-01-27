В Москве отменили обязательную удаленку и запрет на ночную работу общепита

В Москве с 27 января отменяется запрет на работу общепита, клубов, дискотек и других развлекательных заведений в ночное время (с 23:00 до 6:00). Кроме того, с сегодняшнего дня перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку. Соответствующий указ подписал столичный мэр Сергей Собянин.

По оценке градоначальника, ситуация с распространением коронавируса в Москве продолжает улучшаться. В коронавирусных стационарах впервые с середины июня прошлого года свободно более 50% коек, заявил Собянин, отметив, что «в течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день». «Пандемия идет на спад», – полагает мэр. В этих условиях, по его словам, нужно «создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь – наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка».

В связи с этим отменяются ограничения на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений, сообщил Собянин в своем блоге. При этом остаются требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, следует из указа градоначальника.

Согласно документу, режим дистанционной работы в Москве перестает быть обязательным, требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленку будет носить рекомендательный характер.

Решение о дальнейшем формате обучения в вузах будет принято до 6 февраля по согласованию с Минобрнауки России.

Как отметил Собянин, «сроки и этапы отмены остающихся ограничений будут объявлены дополнительно». Мэр подчеркнул, что борьба с коронавирусом пока не закончена, и призвал москвичей «соблюдать осторожность».

Напомним, с 22 января в Москве отменили часть ограничительных мер по Covid-19. Так, возобновили работу музеи, библиотеки, другие учреждения культуры. Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличили с 25% до 50% общей вместимости зала.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.01.21

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