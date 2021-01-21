В Москве отменили часть противоковидных ограничений – указ Собянина

В Москве с 22 января отменяется часть противоковидных ограничений. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

По оценке градоначальника, ситуация с коронавирусом «внушает осторожный оптимизм». Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых заболевших, что значительно меньше, чем в конце декабря, ощутимо снизилась госпитализация и значительно увеличились темпы вакцинации, написал Собянин в своем блоге, отметив, что в этой ситуации столичные власти решили смягчить ограничительные меры.

Согласно указу мэра, с пятницы возобновляется работа музеев, библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых и других мероприятий при условии, что количество посетителей не превышает 50% общей вместимости помещений.

Кроме того, к обычному режиму работы возвращаются колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения, находящиеся в ведении московских властей. Транспортные карты учащихся будут разблокированы. Однако до 6 февраля продлевается дистанционное обучение в городских и федеральных вузах. Решение о дальнейшем формате обучения в городских вузах и разблокировке студенческих транспортных карт будет принято по согласованию с Минобрнауки РФ.

Максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличивается до 50% общей вместимости залы.

Власти также отменяют ограничения на работу детских развлекательных центров, лагерей дневного пребывания, детских комнат в ТРЦ. При этом число посетителей этих объектов не может превышать 50% общей вместимости помещений

В то же время в столице сохраняются ограничения в режиме работы предприятий общественного питания и ночных заведений. Также остается в силе требование о переводе не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы. Эта мера, как отметил градоначальник, будет действовать «до существенного улучшения эпидемиологической ситуации».

Помимо этого, сохраняется домашний режим для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. При этом мэр отметил, что социальные карты пожилых жителей столицы и граждан с хроническими заболеваниями будут разблокированы после вакцинации от коронавируса.

Собянин выразил надежду, что улучшение эпидситуации в Москве продолжится, и власти продолжат смягчать ограничения.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 21.01.21

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