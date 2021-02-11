Ранней весны не будет: в Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

По прогнозу синоптиков, холодная погода в марте ожидается на юге европейской части России. В зоне холода могут оказаться Волгоградская и Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский края, а также республики Северного Кавказа. Об этом сообщила завлабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. По ее словам, холодным март также будет в Архангельской области, Коми, Ненецком автономном округе и на Камчатке.

На раннее тепло также не стоит рассчитывать жителям московского региона. Среднемесячная температура в столице в марте ожидается в пределах -2,2 градуса. Повышение температуры начнется после 27 марта, рассказала Паршина «Российской газете», отметив, что обычно в марте в Москве днем наблюдается +1…+6 градусов.

На Дальнем Востоке, за исключением Камчатки, март будет теплым. Температурный фон выше нормы ожидается и на всей территории Сибири. В то же время на Урале прогнозируется температура в пределах нормы.

Паршина также сообщила, что в ряде регионов март станет самым «сухим» месяцем в году. Осадков меньше обычного ожидается в Красноярском крае, на востоке и севере Якутии, в Хабаровском крае и Амурской области. Много осадков, по словам метеоролога, может выпасть в Ленинградской, Псковской, Тверской областях, а также в Поволжье, на Урале, в Ханты-Мансийском округе, на юге Западной Сибири, в Забайкалье, на юге Иркутской области и на востоке Чукотки.

На остальной территории, в том числе в Москве, осадки ожидаются в пределах нормы, заключила Паршина.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.02.21

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