Новая волна аномальной стужи: россиян предупредили об усилении морозов

На европейскую часть России надвигается очередная волна арктической стужи – морозы будут только крепчать. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Как отмечают синоптики, почти две недели в Европейской России царит аномальный холод из-за циклонов, которые забрасывают на территорию РФ воздух из Арктики. Морозы будут усиливаться из-за скандинавского антициклона, который в настоящий момент захватил почти весь регион. В условиях малооблачной погоды усиливается выхолаживание приземного слоя атмосферы. На пик морозы выйдут в ночь на 19 февраля. В северо-восточных районах ожидается ниже -35 градусов. В средней полосе столбики термометров опустятся до -20...-25 градусов. На Кубани и в низовьях Дона воздух остынет до -5...-10 градусов.

В Гидрометцентре, в свою очередь, отметили, что холодно будет почти на всей территории России. В Северо-Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах температура воздуха будет на 12 градусов ниже нормы 18 и 19 февраля, рассказал научный руководитель службы Роман Вильфанд в комментарии РИА «Новости». Лишь на Дальнем Востоке температура будет около нормы или чуть выше ее, отметил специалист.

В Санкт-Петербурге самая низкая температура (до -24 градусов) отмечалась в ночь на 18 февраля. Днем термометры покажут всего -14 градусов, а уже завтра станет немного теплеть.

В Москве ночные морозы до -24 градусов продержатся вплоть до субботы: днем прогнозируется до -12...-14 градусов. Ненадолго потеплеет лишь в воскресенье: с приходом североатлантического циклона днем столбики термометров повысятся до -9 градусов.

Новый циклон принесет снегопады. Местами на северо-западе может выпасть порядка четверти месячной нормы осадков, прогнозируют метеорологи. Однако с началом новой недели вновь станет холодать. Ночные температуры в столичном регионе во вторник и среду опустятся до -25…-28 градусов. Днем ожидается -20…-23 градуса. Заметно теплеть начнет с четверга, 25 февраля. В пятницу в Москве ожидается оттепель до +4 градусов, сообщает gismeteo.ru.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.02.21

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии. / На Урале будет создан зоологический заказник для сохранения норки и соболя. / Большинство женщин в России считают хорошей зарплату мужчины в 80-150 тысяч рублей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»