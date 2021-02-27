Мэр Москвы предложил прекратить дискуссию о памятнике на Лубянской площади

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил не менять облик Лубянской площади и завершить дискуссию об установке в этом месте памятников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», памятник основателю ВЧК Феликсу Дзержинскому появился на Лубянской площади центре столицы в 1958 году. В августе 1991 года его демонтировали. А теперь снова предложили ввернуть. Это вызвало бурную дискуссию в обществе. Появился альтернативный вариант – памятник Александру Невскому.

Городские власти предложили москвичам выбрать между Дзержинским и Невским: голосование должно было проводиться с 25 февраля по 5 марта на портале мэрии «Активный гражданин». За 2 дня участие в голосовании приняли более 300 человек.

«После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам, – написал вчера вечером в своем блоге Сергей Собянин. – А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей.

Разные точки зрения на историю неизбежны. Но памятники, которые стоят на улицах и площадях, должны не раскалывать, а объединять общество.

Поэтому я считаю правильным остановить этот процесс и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас».

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.02.21

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