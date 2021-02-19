Феликс Дзержинский vs Александр Невский: москвичи смогут проголосовать за памятник на Лубянке

Москвичам предложат выбрать, какой памятник они хотели бы видеть на Лубянской площади. Голосование по решению Совета Общественной палаты столицы пройдет на портале мэрии «Активный гражданин». Участникам опроса предложат только два варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский.

Как пояснил председатель городской Общественной палаты Константин Ремчуков, поступило только два предложения относительно установки монумента. «Мы решили, что чистота жанра состоит в следующем: нам поступили два предложения, мы эти два предложения и выносим на обсуждение, иначе у нас нет механизма отбора иных кандидатур, то есть на каком основании мы будем кого-то исключать?», – цитирует его «Интерфакс».

По словам Ремчукова, «против всех» проголосовать также будет невозможно, поскольку Совет палаты решил, что это является выражением другого варианта, которого нет среди предложенных.

Между тем, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, который является зампредом столичной Общественной палаты, сообщил, что выступал за включение в голосование варианта с возращением на Лубянку фонтана. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов призывал сохранить за площадью функцию транспортной развязки.

Для выяснения позиции муниципальных образований столицы Общественная палата города направит письмо руководителю Совета МО Владимиру Дудочкину, протоколы голосований во всех 146 территориях будут переданы затем в мэрию Москвы.

«Мы обобщим все это дело, у нас техническая в данном случае функция, и скажем: «Москвичи думают так, а вы решайте, как угодно». А когда Мосгордума будет голосовать, выяснится, что она думает по этому вопросу. И тогда у власти будет больше оснований принимать решение, исходя из, надеемся, чуть более точного представления о мнении москвичей», – заявил Ремчуков.

В группу наблюдателей за ходом голосования войдут члены штаба Общественной палаты Москвы по наблюдению за выборами, представители политических партий, общественники, инициаторы установки памятников Невскому и Дзержинскому, а также помощник президента, экс-министр культуры РФ Владимир Мединский.

Предполагается, что голосование пройдет с 25 февраля по 5 марта.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.02.21

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