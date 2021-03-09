Генпрокуратура России назвала топ-10 регионов – лидеров по взяточничеству

Генпрокуратура составила рейтинг регионов России по уровню коррупции в 2020 году.

На первом месте по числу зафиксированных случаев взяточничества оказалась Москва. Второе место у Татарстана, замыкает тройку Ставропольский край. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин в интервью РИА «Новости». По его словам, в лидерах также значатся Московская область, Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Дагестан и Пермский край.

При этом самый низкий уровень взяточничества за минувший год был зарегистрирован на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве, Хакасии, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Комментируя результаты рейтинга, Балдин отметил, что в топе по уровню коррупции всегда будут лидировать регионы, где сосредоточены финансовые активы, крупные промышленные предприятия и федеральные органы власти.

При этом представитель Генпрокуратуры подчеркнул, что эти статистические данные свидетельствуют скорее об уровне выявления коррупции правоохранителям, чем о ее реальных масштабах, так как «коррупционные преступления являются высоколатентными».

Кроме того, Балдин в интервью назвал профессии-лидеры по мелким взяткам. По его словам, мелкие взятки в России чаще других берут полицейские, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги.

По словам начальника управления Генпрокуратуры, мзду правоохранителям дают граждане, чтобы не привлекаться к ответственности за правонарушения. Преподаватели получают взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов, а сотрудники ФСИН берут деньги за пронос в исправительные учреждения запрещенных предметов и создание привилегированных условий для заключенных, рассказал Балдин.

Согласно УК РФ, мелкая взятка составляет не более 10 тыс. рублей. Наказание за такое преступление предусматривает до года лишения свободы. Если взяточник имеет судимость за аналогичные преступления, то ему грозит до трех лет заключения.

Напомним, в декабре прошлого года генпрокурор России Игорь Краснов предложил ужесточить наказание за мелкие взятки. Согласно подготовленным надзорным ведомством поправкам, если дача или получение взятки будет квалифицировано как сопряженное с вымогательством, это приведет к ужесточению наказания.

Москва, Наталья Петрова

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