СМИ в России хотят штрафовать за упоминание террористических организаций без пояснений

В России введут административные штрафы для СМИ за упоминание о террористических организациях без пометки, что те ликвидированы или их деятельность запрещена в России. Соответствующий законопроект Госдума планирует принять в апреле текущего года, сообщает газета «Известия».

По ее сведениям, граждан за несоблюдение закона будут штрафовать на сумму от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, юрлиц – от 40 тыс. до 59 тыс. рублей. Во всех случаях предполагается конфискация «предмета правонарушения».

Соответствующие поправки в статью 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации» подготовили глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и зампред комитета Сергей Боярский. Непосредственный запрет депутаты намерены прописать в законе «О СМИ», отмечает издание. Инициативу готовы поддержать все фракции парламента и правительство РФ.

Как объяснили авторы законопроекта, административную ответственность за отсутствие в СМИ пояснений о том, что та или иная террористическая организация запрещена в РФ, нужно ввести, чтобы устранить «правовой дисбаланс». Дело в том, что в КоАП уже предусмотрена ответственность за распространение информации об организациях из перечня Минюста России, признанных судом экстремистскими, без указания об их ликвидации или запрете деятельности. Однако в случае с организациями из списка ФСБ, признанных судом террористическими, такие пометки делать не обязательно.

Надо отметить, что с 2015 года Роскомнадзор настоятельно рекомендовал СМИ при упоминании в своих материалах как экстремистских, так и террористических организаций писать про них «запрещена на территории РФ».

На данный момент в списке террористических организаций, который ведет ФСБ, значатся 33 структуры. В перечне некоммерческих организаций (НКО), ликвидированных в соответствии с федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», числится 81 НКО.

Напомним, в феврале в России был принят закон о штрафах за публикацию материалов об НКО-«иностранных агентах» без соответствующей маркировки. Штраф для физлиц составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 11.03.21

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