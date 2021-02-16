«Не надо затыкать этот котел – крышку сорвет»: «Единороссы» в Госдуме утвердили штрафы для россиян за неправильный репост «иноагентов»

Сегодня нижняя палата российского парламента спешно приняла разу во втором и третьем чтениях резонансный законопроект о штрафах за публикацию материалов об «иностранном агенте» без соответствующей маркировки. Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ вызвал неоднозначную реакцию депутатов. Представители думской оппозиции предупредили, что новые правила могут привести к массовому недовольству россиян.

Представляя документ, депутат от «ЕР» Олег Быков сообщил, что ко второму чтению законопроекта поступило 11 поправок, восемь из которых носят технический характер и рекомендованы комитетом по госстроительству к принятию. Оставшиеся три предлагается отклонить.

Как пояснил автор «забракованных» поправок, депутат от КПРФ Алексей Куринный, в проекте закона идет речь о штрафах за репосты для физлиц – однако обычный пользователь соцсетей может не знать, что упоминаемый в чьей-то публикации гражданин внесен Минюстом в реестр иноагентов. Вряд ли каждый россиянин в каждом случае, когда намерен сделать репост, будет тщательно изучать этот реестр, пояснил парламентарий.

«Если тот факт, что организация или физлицо являются иноагентами, не был известен распространителю информации, а это бывает очень часто, он не подвергается административному наказанию», – пояснил Куринный суть своего предложения. – Наказывать физических лиц за незнание – неправильно. Это вызовет массовое недовольство и сопротивление со стороны граждан».

Между тем Быков в ответ заявил, что реестры иноагентов есть в открытых источниках, и доступ к ним есть у всех. Поправки Куринного Госдума в итоге отклонила, а законопроект группы депутатов и сенаторов из комиссии по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ приняла во втором чтении при 318 голосах «за» и 78 «против».

«Вступление в силу законопроекта предусмотрено с 1 марта, – пояснил Быков. – Так чтобы у нас весь законодательный процесс последовательно шел <…> Чтобы к 1 марта он (документ) вступил в силу, необходимо его рассмотреть сегодня в третьем чтении».

«Ну а завтра, если мы его рассмотрим, в чем проблема?» – поинтересовался спикер Госдумы Вячеслав Володин. «По нашим сведениям, есть уже все необходимые заключения правового управления, – пояснил Быков. – Мы можем просто по времени не успеть…»

После того, как Быков сообщил, что заседание Совета Федерации запланировано на 17 февраля, Володин больше не стал возражать, и, спросив у зала «согласимся?», объявил о рассмотрении законопроекта в третьем чтении.

«Дьявол кроется в деталях», – подчеркнул в своем выступлении Куринный, назвав ошибкой включение в закон физлиц, которые теперь должны будут платить огромные штрафы, если репостнут материал без необходимой маркировки, не зная, что в нем идет речь об иноагенте. «Я понимаю СМИ профессиональное, которое может сверить материал с этим реестрами, и если оно нарушило, то штраф будет обоснован. Другое дело простой пользователь сетей, которого приравнивают к СМИ», – пояснил он, предупредив о грядущем массовом порядке привлечений граждан к ответственности, что вызовет волну недовольства в обществе. Куринный отметил, что в такой ситуации КПРФ не будет поддерживать законопроект.

Фракция ЛДПР голосовать за инициативу «единороссов» также отказалась. «Я хочу спросить вас, которые будут поддерживать этот законопроект: чего вы этим в очередной раз хотите добиться?» – обратился к самой многочисленной фракции депутат Сергей Иванов.

Он подчеркнул, что маркировка «иноагент» в публикации не спасет «единороссов» от неприятных вопросов на встречах с избирателями. «Почему у нас балерина Большого театра получает больше 2 млрд в год, почему у одного человека на скромной должности такая недвижимость, и тд. Вам же все равно придётся на эти вопросы отвечать», – предупредил Иванов, отметив, что людям все равно, кто им рассказал, что управляющая компания их обворовывает: иностранный агент открыл им глаза – или «обычный общественник дядя Вася».

«Не работают эти страшилки. Вместо того чтобы принимать подобные вещи, нужно просто наладить разговор с людьми», – пояснил Иванов.

Парламентарий также обратил внимание, что сами депутаты рискуют подпасть под этот законопроект после того, как их полномочия в этом году закончатся. «Ну проголосуйте вы для пользы страны! Не надо затыкать этот котел – крышку сорвет, – обратился он к представителям «ЕР». – Хуже будет. Вместо того чтобы все запрещать, хоть что-то разрешите».

Предупреждениям Иванова «единороссы» не вняли. В третьем чтении скандальный законопроект был принят при 319 голосах «за», 78 «против» и одном воздержавшемся.

Напомним, законопроект был внесен в конце ноября прошлого года группой депутатов Госдумы и сенаторов Совета Федерации. Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), за публикацию материалов об иноагенте без соответствующей маркировки полагается штраф для физлиц в размере от 2 тыс до 2,5 тыс рублей, для должностных лиц – от 4 тыс до 5 тыс рублей, для юридических лиц – от 40 тыс до 50 тыс рублей.

Согласно документу, у нарушителей также могут конфисковать предмет правонарушения, штрафы полагаются также за распространение информации об НКО или общественном объединении из реестра иноагентов без положенной по закону маркировки.

За распространение самим иноагентом своих материалов без маркировки, ему также грозит административный штраф – на должностных лиц в размере от 100 тыс до 300 тыс рублей, на юридических лиц – от 300 тыс до 500 тыс рублей.

Москва, Татьяна Дорофеева

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