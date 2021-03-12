Российских заключенных отправят собирать мусор в Арктике

Директор ФСИН Александр Калашников заявил, что ведомство достигло договоренности с властями Красноярского края и администрацией Норильска об отправке заключенных на очистку территорий Арктики от загрязнений.

Глава ведомства на итоговой коллегии призвал руководителей территориальных управлений ФСИН «продолжить работу по данному направлению», передает «Интерфакс».

В декабре 2020 года появилась информация о том, что ФСИН рассматривает возможность принудительно направлять осужденных на работу по очистке арктических территорий и размещать там модульные бараки. «Уголовно-исполнительная система заинтересована в расширении использования труда осужденных и готова предоставлять необходимое количество рабочей силы», – заявляла начальник управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества ФСИН Елена Коробкова.

Ранее, в октябре глава Минприроды Александр Козлов заявил, что Арктике необходима «генеральная уборка». По словам министра, ее нужно очистить от «ржавеющих бочек и брошенного железа», а также от нелегальных свалок. При этом Козлов упомянул масштабную майскую аварию на ТЭЦ в Норильске, принадлежащей «Норильско-Таймырской энергетической компании» (входит в «Норникель»). Тогда произошла утечка около 21 тонны дизтоплива, которое попало в почву и протекающие рядом реки. По факту аварии были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», «Загрязнение водных объектов» и «Халатность». НТЭК 10 марта по решению суда выплатила 146,2 млрд рублей компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде из-за аварии.

Москва, Наталья Петрова

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