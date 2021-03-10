Суд заставил: «Норникель» выплатил рекордную компенсацию за экокатастрофу в Норильске

«Норильско-Таймырская энергетическая компания» (входит в «Норникель») по решению суда выплатила 146,2 млрд рублей компенсации за ущерб, нанесенный окружающей среде из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Средства своей дочерней компании предоставил «Норильский никель».

«Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 руб. направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 руб. – в доход муниципального образования – г. Норильск», – сообщается в пресс-релизе «Норникеля».

Напомним, 29 мая 2020 года в Норильске из резервуара для хранения дизтоплива, принадлежавшего НТЭК, вытекло около 21 тысячи тонн горючего, которое попало в почву и протекающие рядом реки. По факту аварии были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», «Загрязнение водных объектов» и «Халатность».

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии почти в 148 млрд рублей – водным объектам в 147 млрд рублей и еще около 1 млрд рублей – почвам. В «Норникеле» оценку Росприроднадзора назвали завышенной. Компания не согласилась с методикой расчета и провела свою экспертизу, результатом которой стала сумма в семь раз меньше – 21,4 млрд рублей.

В сентябре Росприроднадзор подал в суд на «Норникель», чтобы взыскать 148 млрд рублей в счет ущерба за розлив дизтоплива.

5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с «дочки» «Норникеля» – «Норильско-Таймырской энергетической компании» – 147,7 млрд рублей ущерба, нанесенного окружающей среде из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Суд взыскал с НТЭК 146,17 млрд рублей. Это рекордный штраф в истории России.

В конце февраля Росприроднадзор направил в Арбитражный суд Красноярского края еще один иск к «Норникелю» – на этот раз с требованием возместить 12,5 млн рублей ущерба за слив сточных вод в тундру. Напомним, в июне 2020 года под Норильском был остановлен несанкционированный сброс ядовитых отходов в тундру из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю». Проверку по данному факту проводили Росприроднадзор, прокуратура и СК РФ.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.03.21

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