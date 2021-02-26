Росприроднадзор требует взыскать с «Норникеля» 12,5 млн рублей за слив ядовитых отходов в тундру

Енисейское управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Красноярского края иск к компании «Норникель» с требованием возместить 12,5 млн рублей ущерба за слив сточных вод в тундру. Об этом говорится в сообщении суда. Напомним, в июне 2020 года под Норильском был остановлен несанкционированный сброс ядовитых отходов в тундру из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю». Проверку по данному факту проводили Росприроднадзор, прокуратура и СК РФ.

Росприроднадзор установил, что «28 июня работниками ПАО «ГМК «Норильский никель» через тело низовой дамбы (хвостохранилище) переброшены два гибких трубопровода, подключенных к плавучей насосной установке с целью сброса сточных вод из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики на прилегающие земельные участки тундровой зоны города Норильска», следует из искового заявления.

«Истец указывает, что результаты анализа отобранных проб почвы свидетельствуют о том, что сточные воды хвостохранилища, содержащие в своем составе загрязняющие вещества, в результате их сброса на почву привели к ее загрязнению этими веществами, в результате чего произошло ухудшение качества почвы», – отмечается в сообщении суда.

Вред, причиненный почве, истец оценил в сумму 12 549 600 руб. Как заявили в суде, вопрос о принятии иска к производству будет решен в течение пяти рабочих дней.

Как сообщал «Новый День», 5 февраля Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора о взыскании с «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля») 147,7 млрд рублей в счет ущерба, нанесенного окружающей среде из-за разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года. Суд взыскал с НТЭК 146,17 млрд рублей, говорится. Это рекордный штраф в истории России. Согласно судебному решению, в доход государства должны быть выплачены 145,49 млрд рублей.

Напомним, 29 мая 2020 года в Норильске из резервуара для хранения дизтоплива, принадлежавшего НТЭК, вытекло около 21 тысячи тонн горючего, которое попало в почву и протекающие рядом реки. По факту аварии были возбуждены уголовные дела по статьям «Порча земли», «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ», «Загрязнение водных объектов» и «Халатность».

Росприроднадзор оценил ущерб экологии от аварии почти в 148 млрд рублей – водным объектам в 147 млрд рублей и еще около 1 млрд рублей – почвам. В «Норникеле» оценку Росприроднадзора назвали завышенной. Компания не согласилась с методикой расчета и провела свою экспертизу, результатом которой стала сумма в семь раз меньше – 21,4 млрд рублей. В сентябре Росприроднадзор подал в суд на «Норникель», чтобы взыскать 148 млрд рублей в счет ущерба за розлив дизтоплива.

Красноярск, Наталья Петрова

Красноярск. Другие новости 26.02.21

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