Под Норильском остановлена незаконная перекачка ядовитых отходов с предприятия «Норникеля» в тундру. СКР и прокуратура начали проверку

Под Норильском остановлена несанкционированная перекачка ядовитых производственных отходов в тундру из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю». В настоящее время специалисты определяют масштаб загрязнения, сообщили в краевом управлении МЧС РФ, отметив, что существует угроза попадания стоков в реку Хараелах. Меж тем, по данным «Новой газеты», сливаемые отходы ручьями стекают в реку Хараелах, которая впадает в реку Норильскую, а та – в озеро Пясино, которое уже пострадало от разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 в Норильске. Журналисты издания, находящиеся на месте происшествия, выложили видео из зоны инцидента.

По информации ведомства, информация о происшествии поступила в 06:30 мск от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы, сообщает РИА «Новости». Сообщалось, что в микрорайоне Талнах в районе Талнахской обогатительной фабрики «из хвостохранилища производится несанкционированная перекачка жидкости в тундровую зону». К настоящему времени перекачка отходов прекращена.

На месте инцидента работают специалисты, ведется оценка масштаба загрязнения. Кроме того, оценивается ущерб окружающей среде. «Информация доведена до взаимодействующих организаций», – отметили в главке МЧС по региону.

Несанкционированная перекачка производственных стоков в тундру проводилась длительное время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На месте происшествия обнаружена мобильная насосная станция, к которой были подсоединены два резиновых трубопровода диаметром около 40 сантиметров. По словам источника, точную площадь загрязненной территории установить сложно из-за заболоченности местности. При этом он отметил, что угрозы попадания вредных веществ в систему водоснабжения Норильска нет, поскольку ниже по течению рек Хараелах и Норильская водозаборы отсутствуют.

Инцидентом уже занялись прокуратура и Росприроднадзор. Специалисты ведут проверку по факту незаконной перекачки отходов в тундру. Сотрудники Росприроднадзора возьмут пробы в трех точках – в районе хвостохранилища, на реках Хараелах и Норильской.

Проверку информацию о несанкционированном сбросе жидких отходов в тундру из технологической зоны Талнахской обогатительной фабрики также начали следственные органы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. «По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Предыдущая масштабная экологическая авария на предприятии «Норникеля» в Норильске произошла 29 мая. На ТЭЦ-3 Норильской-Таймырской энергетической компании (НТЭК) из одного из резервуаров вылилось более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Как сообщал «Новый День», в акваториях рек в Норильске предельно допустимая концентрация (ПДК) вредных веществ была превышена более, чем в 200 раз. Нефтепродукты после аварии попали в реки Далдыкан и Амбарная. Разлив топлива объявлен чрезвычайной ситуацией федерального уровня. По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела.

Норильск, Наталья Петрова

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