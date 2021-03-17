«Удар по организациям гражданского общества»: СП выступила против закона о просветительской деятельности

Счетная палата России дала отрицательный отзыв на закон о просветительской деятельности, который во вторник, 16 марта, Госдума одобрила в третьем чтении. В СП считают, что закон в случае принятия ограничит деятельность некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам. Об этом сообщается в отчете палаты за 2020 год.

В документе указывается, что «предлагаемое законопроектом понятие просветительской деятельности, по сути, дублирует ранее введенное понятие воспитания» (цитата по «Интерфаксу»).

По мнению СП, прописанные в законе нормы избыточны. В частности, документ вводит запрет на использования просветительской деятельности для разжигания розни в том числе через сообщения недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов. Однако наказание за такие действия уже предусмотрено статьей 282 Уголовного кодекса РФ.

Счетная палата полагает, что реализация закона окажет негативное влияние на работу некоммерческих организаций. В отчете указывается, что это приведет к «ограничениям деятельности организаций гражданского общества, в том числе социальных некоммерческих организаций, дискуссионных площадок, клубов по интересам, культурных центров, сообществ, созданных по интересам и прочих».

Кроме того, следует из отчета, реализация законопроекта потребует дополнительных бюджетных расходов, однако в документе не приводятся ни детальные расчеты, ни источники финансирования.

Напомним, что в конце ноября прошлого года законопроект раскритиковал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Со свободами гражданскими не так все здорово у нас в стране», – констатировал он, отметив, что в стране нарастает проблема чрезмерного регулирования различных сфер жизни.

Как сообщал «Новый День», накануне Госдума приняла в третьем окончательном чтении резонансные поправки к закону «Об образовании», которые касаются просветительской деятельности. Против законопроекта выступила думская оппозиция, сочтя документ очередной попыткой ограничения свободы.

Напомним, основной идеей ограничения просветительской деятельности, инициированной группой депутатов Госдумы и сенаторов, была борьба с искажением истории и экстремизмом, также защита традиционных ценностей. Предполагается, что документ наделит органы государственной власти правом контролировать и определять порядок и условия ведения просветительской деятельности. Против таких нововведений выступали в Российской академии наук, а также многие общественные деятели. По их мнению, закон подразумевает широкое поле для запретов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.03.21

В Челябинской области от коронавируса умерли 8 человек. / Мошенники повторно атакуют банковских клиентов, которых не удалось обмануть. / В Екатеринбурге судят двух подростков за поджог дома из мести. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»