«Цель одна – взять свободу граждан под контроль»: Госдума поставила «крест» на просветительской деятельности в РФ

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в третьем окончательном чтении резонансные поправки к закону «Об образовании», которые касаются просветительской деятельности. Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов назвал этот документ инструментом по «предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ». Однако представители думской оппозиции заявили, что это очередная попытка ограничения свободы.

Со своей стороны Никонов пояснил, что «просветительская» деятельность в итоге стала одним из инструментов подготовки украинского Майдана, и подобные методы применимы к России. «Когда начинают играть в танковый биатлон, нельзя играть в бирюльки. Мы знаем, что такие «просветительские программы» использовались на Украине и под ними понимались обучения боевиков. В нашей стране «просветительские программы» часто сводятся к обучению – к тому, как бороться с полицией во время массовых манифестаций», – заявил глава думского комитета.

Никонов попытался заверить, что законопроект «не создает никакой угрозы» для настоящей просветительской деятельности. «Если кто-то будет выступать против, у меня будет вопрос, на кого вы работаете?» – сказал он.

Между тем такие доводы не убедили представителей парламентской оппозиции. В частности, депутат от ЛДПР Максим Зайцев сообщил, что его фракция не поддерживает поправки в нынешней редакции. «Мы работаем в интересах граждан РФ», – подчеркнул он.

Зайцев обратил внимание, что в России есть законодательные нормы, которые ограничивают и пресекают противоправную деятельность, о которой сказал его коллега из «Единой России». «Закон принимается в ускоренном порядке. Если мы хотим работать с молодёжью, ей нужно дать возможность проявляться себя, дать площадки, где можно услышать разные точки зрения. Закон направлен на блогеров, волонтеров, очевидно, что его принятие приведет к ограничениям. Если мы забюрократизируем эту сферу, многие проекты будут закрыты», – предупредил депутат.

«Наши зарубежные оппоненты вмешиваются в наши дела. Но, внедряя очередную бюрократическую процедуру, мы привлечем к этому внимание. У нас есть законы, ограничивающее вмешательство… Уверен, что мы бы не увидели ни Ломоносова, ни Шувалова, ни Менделеева… Эти поправки имеют одну цель – взять свободу граждан под контроль», – подчеркнул Зайцев.

Депутат от КПРФ Олег Смолин со своей стороны отметил, что Россия остро нуждается в просвещении. «Нуждается так, как не нуждалась много лет. Треть населения неграмотна и не способна отличить лженауку от науки. Половина населения не знает свою историю, и думает, что царя свергли большевики… Закон идет в разрез с отечественной традицией, которая говорит, что просвещение – это благо. Авторы законопроекта исходят из того, что просвещение это – зло. Помогает изолировать Россию» – заключил он.

Законопроект был принят в третьем чтении 308 голосами «за». 95 депутатов проголосовало «против», один воздержался.

Напомним, основной идеей ограничения просветительской деятельности была борьба с искажением истории и экстремизмом, также защита традиционных ценностей. Предполагается, что документ наделит органы государственной власти правом контролировать и определять порядок и условия ведения просветительской деятельности. Против таких нововведений выступали в Академии наук, а также многие общественные деятели, по мнению которых документ подразумевает широкое поле для запретов.

Москва, Александра Быстрицкая

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