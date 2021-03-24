В Совфеде спрогнозировали сроки отмены ограничений из-за Covid-19

Большая часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, может быть снята к осени. К этому времени страна «вернется к нормальной жизни». Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Однако, по словам политика, такой сценарий вероятен при успешном проведении массовой вакцинации. В этом случае к осени в России сформируется коллективный иммунитет, что «полностью остановит развитие пандемии», заявила спикер верхней палаты российского парламента, передает ТАСС.

Матвиенко подчеркнула, что для окончательной победы над коронавирусом необходима массовая вакцинация. Она рассчитывает на то, что «люди проявят ответственность, с пониманием отнесутся к этому».

Меж тем председатель Совфеда отказалась прививаться от Covid-19, сославшись на высокий титр антител.

За минувшие сутки в России выявили 8861 случай заражения коронавирусом, скончался 401 пациент, выздоровели 10 355 человек.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.03.21

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